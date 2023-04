LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Zella-Mehlis (ots) - In der Zeit vom 01.04.2023 bis 08.04.2023 entwendeten bisher unbekannte Täter eine größere Menge, am Waldrand abgelagertes, Brennholz in einem Waldgebiet zwischen Benshausen und Ebertshausen. Dem Geschädigten ist ein Schaden von 150 Euro entstanden. Hinweise zur Tat oder den möglichen Täter nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369 196 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

