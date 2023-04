LPI-SHL: Holzdiebstahl

Hildburghausen (ots) - In der Zeit vom 05.04.2023 bis 07.04.2023 brach ein unbekannter Täter in ein Holzspielhaus ein, welches auf dem Spielplatz in Heubach steht. Bei dem Einbruch wurden die Tür und zwei Fenster beschädigt. Entwendet wurden ein Hoverboard, ein Riesenmikado und zwei Wurfspiele. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 600,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Hildburghausen Telefon: 03685 778 0 ...

