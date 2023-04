Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Alkohol

Hildburghausen (ots)

Am 08.04.2023 gegen 06:00 Uhr befuhr ein 20-jähriger Pkw-fahrer einen Feldweg in Brattendorf. An einer Einmündung verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und geriet in den Straßengraben. Durch den Unfall wurden der Fahrer und seine zwei Mitfahrer leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt und ihm deshalb ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,29 Promille. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro.

