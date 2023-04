LPI-SHL: Vorkommnis in Gemeinschaftsunterkunft

Barchfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen Donnerstagnacht (06.04.2023) in der Zeit von 02:00 Uhr bis 02:15 Uhr in einen Lebensmittelmarkt in der Straße "Im Vorwerk" in Barchfeld ein. Im Inneren angelangt, machten sich die Einbrecher an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Vermutlich wurden die Täter gestört und verschwanden unerkannt. Ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, ...

