Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Gestohlenes Auto aufgefunden (08.02.2023)

Donaueschingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten Unbekannte in der Dürrheimer Straße einen roten Dacia Logan aus einer Werkstatt gestohlen (wir berichteten). Eine Mitarbeiterin einer Firma fand das Auto jetzt mit einem frischen Unfallschaden hinten rechts auf dem Parkplatz ihrer Firma in der Stettiner Straße. Sie verständigte die Polizei, die den Wagen sicherstellte. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl machen können oder die gesehen haben, wer das Auto auf dem Parkplatz abstellte, werden gebeten, sich bei der Donaueschinger Polizei unter der Telefonnummer 0771 83783-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell