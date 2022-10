Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover 96 gegen Borussia Dortmund: Polizei weist auf Verkehrsbeeinträchtigungen anlässlich des DFB-Pokalspiels am 19.10.2022 hin

Hannover (ots)

Am Mittwoch, den 19.10.2022, findet um 18:00 Uhr das DFB-Pokalspiel zwischen Hannover 96 und Borussia Dortmund in Hannover statt. Anlässlich des Fußballspiels werden an diesem Tag mehrere Straßen rund um das Stadion gesperrt sein.

Am Spieltag sind ab 15:00 Uhr im Bereich des Stadions folgende Straßen für den Individualverkehr voll gesperrt: Arthur-Menge-Ufer, Robert-Enke-Straße, Beuermannstraße, Waterloostraße und Bruchmeisterallee. Das Befahren des Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg ist nur berechtigten Verkehrsteilnehmern gestattet.

Vorab kann es im umliegenden Bereich des Stadions zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Autoreisende werden gebeten, diese Bereiche weiträumig zu umfahren und umliegende Park & Ride Parkplätze zu nutzen. Bestenfalls erfolgt die Anreise mittels öffentlichen Personennahverkehrs.

Für weitere Informationen zur polizeilichen Betreuung des Fußballspiels nutzen Sie gern den Hashtag #H96BVB und das Profil @Polizei_H auf Twitter. /haa, desch

