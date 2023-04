Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallfluchten

Hildburghausen (ots)

Am 06.04.2023 kam es zwischen 09:30 und 10:45 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem REWE Parkplatz in der Clara-Zetkin-Straße in Hildburghausen. Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken die linke Fahrzeugseite eines abgeparkten Pkw beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000,- Euro.

Am 06.04.2023 kam es gegen 16:20 Uhr zu einer Unfallflucht in Eisfeld, Georgstraße. Hier streifte ein Pkw beim Vorbeifahren einen abgeparkten Pkw vor dem Geschäft Elektroschramm. Dabei kam es zur Kollision beider Außenspiegel. Der bis dato unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Durch eine Zeugin wurde das Kennzeichen bekannt gemacht. Weiterhin gab sie an, dass es sich um einen blauen Pkw gehandelt habe.

Am 08.04.2023 befuhr gegen 18:30 Uhr ein 20-jähriger Pkw-fahrer mit seinem BMW die Neustädter Straße in Schönbrunn. In dieser Straße fuhr er auf ein Grundstück ein, um hier zu Wenden. Dabei stieß er beim Rückwärtsfahren gegen einen Pflanzkübel. Als er anschließend die Fahrt unerlaubt fortsetzen wollte, wurde er durch einen Zeugen aufgehalten und auf den Unfall aufmerksam gemacht. Trotz dessen setzte er seine Fahrt fort. Der Unfallverursacher wurde anschließend durch den Geschädigten an der Tankstelle in Schönbrunn festgestellt. Durch die eingetroffenen Beamten wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 2,28 Promille ergab. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Ob der Beschuldigte im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

