Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit getöteter Person

Hildburghausen (ots)

Am 08.04.2023 wurde gegen 10:00 Uhr mitgeteilt, dass es auf der L 2693 zwischen Heubach und Schnett zu einem Verkehrsunfall mit einem Mopedfahrer gekommen war. Durch die eingetroffenen Rettungskräfte konnte nur noch der Tod des 19-jährigen Fahrers festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Verunfallte vermutlich in der Nacht vom 07.04.2023 auf den 08.04.2023 von Heubach kommend in Richtung Schnett. In einer Kurve kommt er nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert in der weiteren Folge mit einem Baum. Als gegen 10:00 Uhr der Unfall festgestellt wurde, kam für den jungen Fahrer jede Hilfe zu spät.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell