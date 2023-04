LPI-SHL: Einbruch in Holzspielhaus

Hildburghausen (ots) - Am 06.04.2023 kam es zwischen 09:30 und 10:45 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem REWE Parkplatz in der Clara-Zetkin-Straße in Hildburghausen. Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken die linke Fahrzeugseite eines abgeparkten Pkw beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000,- Euro. Am 06.04.2023 kam es gegen 16:20 Uhr zu einer Unfallflucht in Eisfeld, Georgstraße. Hier streifte ein Pkw beim Vorbeifahren ...

