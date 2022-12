Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Praxis/ BMW-Räder gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Samstag zwischen 3.30 und 5 Uhr Zugang zu einer Praxis an der Frankenstraße. Sie schlugen ein Fenster ein, durchsuchten Schreibtische und stahlen Bargeld. Am folgenden Abend gab es einen Einbruch in eine Arztpraxis an der Karlstraße. Auch dort wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und Rezeptformulare.

In der Nacht zum Freitag wurden an einem Autohaus an der Kölner Straße Autoreifen gestohlen. Die Diebe schraubten alle vier Räder eines BMW X 5 ab. (cris)

