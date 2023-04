LPI-SHL: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Meiningen (ots) - Ein 48jähriger Radfahrer fiel den Beamten am Freitag um 21.25 Uhr in Meiningen auf. Dieser wurde einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht unerheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, eine entsprechende Strafanzeige erstattet und die Weiterfahrt unterbunden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

