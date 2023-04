LPI-SHL: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Meiningen (ots) - Am Freitag Abend wurde in Meiningen der 60jährige Fahrer eines Pkw einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei einem Atemalkoholvortest ein Wert von 1,48 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Telefon: 03693-591-0 E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de ...

mehr