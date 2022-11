Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Weiterer Einbruch in Kindertagesstätte

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Über das vergangene Wochenende wurde in Rockenhausen in eine weitere Kindertagesstätte eingebrochen. Die zweite Tat wurde der Polizei jedoch erst am Montag bekannt. Der oder die Täter schlugen beim Hauptgebäude und einem Nebengebäude der Protestantischen Kindertagesstätte in der Ringstraße jeweils eine Scheibe ein und entriegelten das Fenster, um in die Gebäude zu gelangen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten dort elektronische Geräte und Nahrungsmittel. Außerdem wurden ein Computer, ein Schrank und mehrere Bilder beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Da die Tat sehr wahrscheinlich auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag begangen wurde, ist ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in die Kindertagesstätte "Regenbogen" am Festplatz anzunehmen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell