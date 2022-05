Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Fahrer überführt sich selber: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Die falsche Reaktion auf die polizeiliche Ansprache bezüglich der fehlenden Beleuchtung führte in den frühen Morgenstunden des Freitags, 06.05.2022, zu einer Polizeikontrolle. Der Fahrer stand unter Drogeneinfluss und besaß keinen Führerschein.

Polizisten bemerkten während der Streifenfahrt, gegen 03:40 Uhr, einen Opel-Fahrer, der vor der roten Ampel Herforder Straße/ Paulusstraße ohne eingeschaltetes Licht stand. Die Beamten stoppten in Höhe des Corsas und sprachen den Fahrer aus dem Fahrzeug heraus darauf an. Der Angesprochene starrte die Polizisten lediglich an und reagierte nicht. Auf die Ansprache in Englisch nickte der Corsa-Fahrer leidglich und setzte bei grüner Ampel seine Fahrt weiter fort. Dabei fuhr er langsam, ohne Licht und mit stotternder Fahrt die Herforder Straße stadtauswärts. Die Polizisten folgten ihm und gaben Anhalte Signale, denen der Opel-Fahrer in Höhe der Henkelstraße schließlich nachkam.

Bei der Kontrolle konnte der 29-jährige Fahrer aus Gütersloh keinen Führerschein vorweisen. Eine Recherche ergab, dass er in der Vergangenheit bereits ohne erforderliche Fahrerlaubnis fahrend aufgefallen war. Er wirkte unkonzentriert und äußerte wiederholt unpassend, "es sei alles okay". Nachdem der Drogenvortest positiv verlaufen war, gestand er, vor einigen Tagen Drogen konsumiert zu haben. Eine Ärztin entnahm ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe.

Strafverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss und Fahren ohne Führerschein sind eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell