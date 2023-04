Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: motorisiertes Fahrrad

Meiningen (ots)

Am 11.04.2023 gegen 13:15 Uhr informierten aufmerksame Bürger die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen und gaben an, dass sie einen Fahrradfahrer bemerkt haben, wie dieser ein Fahrrad mit technischem Umbauten die Straße Stiefelsgraben entlang fuhr. Die Polizeibeamten begaben sich in den Bereich und konnten dank der aufmerksamen Bürger den Fahrer, sowie sein Fahrrad stellen. Am Fahrrad wurde ein Zweitaktmotor, sowie andere technische Bauteile angebracht, sodass das Fahrrad in der Lage war selbstständig bis zu 60km/h zu fahren. Das Fahrrad wurde durch die Beamten sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell