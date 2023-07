POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Hoher Sachschaden durch sturmbedingten Verkehrsunfall in Lemwerder

Delmenhorst (ots) - Ein Anwohner ist am frühen Mittwoch, 05. Juli 2023, gegen 01:15 Uhr, auf einen brennenden Pkw in der Michaelsstraße in Nordenham aufmerksam geworden und hat den Notruf gewählt. Als die Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr am Brandort eintrafen, stand der Pkw bereits vollständig in Flammen. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen entstand am Pkw wirtschaftlicher Totalschaden, der auf ...

mehr