POL-MS: Diebe kommen durch offene Fenster - Polizei rät zur Vorsicht

Münster (ots) - Nach einem Unfall zwischen einem 17-jährigen Fußgänger und einem PKW am späten Mittwochabend (28.06., 23:55 Uhr) an einer Ampel am Albersloher Weg sucht die Polizei nun nach dem flüchtigen Fahrer. Den Angaben des Münsteraners zufolge sei er bei Grün an der Fußgängerampel über die Straße gegangen. Mittig der Fahrbahn sei das Signal auf Rot gesprungen. In diesem Moment sei das Auto in die Straße ...

