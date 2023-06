Polizei Münster

POL-MS: "Falsche Tochter" - Täter erbeuten vierstelligen Geldbetrag

Münster (ots)

Die Polizei warnt nach einem vollendeten Betrugsdelikt zum Nachteil eines Rentners erneut vor den miesen Maschen der Täter und appelliert an alle Kinder und Enkelkinder: Warnt Eure Eltern und Großeltern!

Am Dienstag (27.06., 11:30 Uhr) haben Betrüger einem 73-jährigen Münsteraner eine SMS geschickt, in der sie sich als seine Tochter ausgaben. In der Nachricht teilte die vermeintliche Tochter mit, dass ihr Telefon defekt sei und bat den Geschädigten, sie über eine neue Nummer bei WhatsApp zu kontaktieren. Im weiteren Chatverlauf forderten die Betrüger den Münsteraner unter einem Vorwand auf, eine Echtzeitüberweisung in Höhe von 1.999,99 Euro vorzunehmen. Dem 73-Jährigen war zu diesem Zeitpunkt nicht klar, dass es sich hierbei um einen Betrug handeln könnte und überwies den Betrag auf das genannte Konto. Anschließend kamen dem Geschädigten Zweifel und er rief seine Tochter bei ihrer Arbeitsstelle an. In dem Gespräch stellte sich heraus, dass es sich um einen Betrug gehandelt haben muss. Der Geschädigte informierte die Polizei und erstattete eine Anzeige.

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig. Im Zweifel Gespräche beenden, Vertrauenspersonen hinzuziehen und im Verdachtsfall die Polizei alarmieren.

Verfasser: Niklas Bücker

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell