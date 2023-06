Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchsdiebstahl an Kassenautomat

Ludwigshafen-Mitte (ots)

In der Nacht von Freitag, den 09.06.2023 auf Samstag, den 10.06.2023 wurde ein Kassenautomat des Parkplatzes am Danziger Platz aufgebrochen. Zunächst blieb unklar, ob dort Geld entwendet wurde. Der Automat wurde mit einer Flex geöffnet, um an die Geldkassette zu gelangen. Nach Rücksprache mit einem Mitarbeiter der zugehörigen Firma ergab sich, dass aus der Geldkassette kein Geld entnommen wurde. Hinweise auf einen Täter bestehen bislang noch keine. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

