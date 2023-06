POL-PPRP: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Mitte (ots) - In Folge von Unachtsamkeit bei einhergehender Trunkenheit im Verkehr ereignete sich am späten Mittwochabend, 07.06.2023, gegen 22:15 Uhr in der Rheinuferstraße, 67061 Ludwigshafen am Rhein ein Verkehrsunfall bei einem fehlerhaften Fahrstreifenwechsel. Der 34-jährige Unfallverursacher und dessen 33-jähriger Unfallgegner befuhren die Rheinuferstraße in Fahrtrichtung Rheinallee auf je einer ...

mehr