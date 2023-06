Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Bislang unbekannte Täter warfen am frühen Mittwochabend, 07.06.2023, gegen 19:00 Uhr von der Fußgängerüberführung der Maudacher Straße im Bereich Bahnhof Mundenheim, 67065 Ludwigshafen am Rhein einen Kindersitz auf die Fahrbahn der Maudacher Straße. Zeitgleich befuhr ein Linienbus die Maudacher Straße in Richtung Bahnhof Mundenheim und passierte zur genannten Zeit die Fußgängerüberführung. Der Kindersitz verfehlte nur knapp die Windschutzscheibe des Linienbusses, prallte auf dessen Dach und landete in der Folge auf der Fahrbahn unmittelbar vor der dem Linienbus folgenden Fahrerin eines Kleinkraftrades. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein mutwillig verursachter Sachschaden am Linienbus in Höhe von ca. 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell