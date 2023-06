Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Weinbietstraße im Stadtteil Mundenheim kam es am frühen Mittwochmorgen (07.06.2023) zu einem Dachstuhlbrand. Personen kamen nicht zu Schaden, ein sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Wohnung befindender Hund konnte jedoch nur tot geborgen werden. Am Haus entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

