POL-PPRP: Streit am Mundenheimer Bahnhof

Ludwigshafen (ots) - Am Diensttagmorgen (06.06.2023), fuhr eine 78-jährige Autofahrerin in der Mannheimer Straße gegen einen Baum. Die Fahrerin kam zuvor beim Abbiegen von der der Wollstraße in die Mannheimer Straße von der Fahrbahn ab. Sie wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Ein Krankenwagen hat sie in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Rückfragen ...

mehr