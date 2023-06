Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Ludwigshafen-Mitte (ots)

In Folge von Unachtsamkeit bei einhergehender Trunkenheit im Verkehr ereignete sich am späten Mittwochabend, 07.06.2023, gegen 22:15 Uhr in der Rheinuferstraße, 67061 Ludwigshafen am Rhein ein Verkehrsunfall bei einem fehlerhaften Fahrstreifenwechsel. Der 34-jährige Unfallverursacher und dessen 33-jähriger Unfallgegner befuhren die Rheinuferstraße in Fahrtrichtung Rheinallee auf je einer der beiden Richtungsfahrbahnen. Bei einem Fahrstreifenwechsel des 34-Jährigen übersah dieser den neben ihm fahrenden 33-Jährigen und kollidierte mit diesem. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten war eine Alkoholisierung bei dem 34-Jährigen erkennbar. Ein unter freiwilliger Mitwirkung durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Atemalkoholwert von 0,61 Promille.

Aufgrund des bestehenden Tatverdachts der Straßenverkehrsgefährdung wurde der Führerschein des 34-Jährigen vorläufig sichergestellt. Zum Zwecke der beweissichernden Dokumentation der Alkoholisierung wurde eine Blutprobe entnommen

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell