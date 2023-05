Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 28.05.2023 gegen 19:00 Uhr kam es auf der Neustrelitzer Straße in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei dem ein 3-jähriges Kind schwerverletzt wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 68-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Neustrelitzer Straße stadtauswärts, als auf Höhe der Lichtzeichenanlage des REWE-Marktes aus bisher ungeklärten Gründen das Kind bei rotem Lichtzeichen über die Fahrbahn lief und mit dem PKW kollidierte. Das Kind wurde vor Ort durch Rettungskräfte und einen Notarzt behandelt und anschließend in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Nach aktuellen Erkenntnissen erlitt das Kind keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Die anwesende 35-jährige Mutter des Kindes wurde mit einem Schock ebenfalls in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Am beteiligten PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200EUR. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme und der Behandlung der Unfallbeteiligten war die Neustrelitzer Straße stadtauswärts für ca. 30 min voll gesperrt. Am Unfallort kamen drei Rettungswagen und ein Notarzt zum Einsatz. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren zur Klärung der Unfallursache wurde eingeleitet. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell