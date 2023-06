Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht beim Bierkauf

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmittag (08.06.2023) fuhr ein 31-jähriger Ludwigshafener auf ein Tankstellengelände in der Oppauer Straße und kaufte mehrere Flaschen Bier. Als er wieder losfuhr, kollidierte er beim Ausparken seines Autos mit einem abgestellten Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 800,- zu kümmern. Wenig später wurde das Fahrzeug des Mannes in Nähe zu seiner Wohnanschrift in Ludwigshafen-Edigheim, festgestellt. Der 31-Jährige wurde durch Polizeikräfte in seiner Wohnung angetroffen. Er machte einen stark alkoholisierten Eindruck, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,51 Promille. Außerdem gab er an, möglicherweise Kokain konsumiert zu haben. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm Blutproben entnommen wurden.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell