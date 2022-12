Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Straßennamen verwechselt: Baustellenklo findet sich wieder an

Bremerhaven (ots)

"Keine strafbaren Handlungen" - diesen Vermerk kann die Bremerhavener Polizei unter einen vermeintlichen Fall von Diebstahl setzen, der am 22. Dezember bekannt geworden war. Wie berichtet, war von einer Baustelle an der Hermann-Ehlers-Straße in Leherheide ein mobiles Toilettenhäuschen verschwunden. Erste Abfragen innerhalb der Aufstellerfirma ergaben, dass der Miet-Lokus nicht bewusst abgeholt worden war, was einen Diebstahl vermuten ließ. Das Unternehmen erstattete Anzeige gegen Unbekannt, die Polizei begann zu ermitteln. Am heutigen Freitag, 23. Dezember, nahm der Fall eine unerwartete Wendung: Wie die Firma der Polizei mitteilte, hatte offenbar der Fahrer eines Klo-Häuschen-Transporters zwei Leherheider Straßennamen verwechselt. Statt von einer anderen, wenige Hundert Meter entfernten Baustelle hatte er versehentlich die Kabine aus der Hermann-Ehlers-Straße eingesammelt. Nunmehr kann die Polizei die Ermittlungen einstellen, die Arbeiter erhalten ihr "Stilles Örtchen" zurück, und auch das allgemeine Rätselraten darüber, was wohl die Diebe mit einem Baustellenklo hätten anfangen wollen, hat ein Ende.

