Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendieb will vier Flaschen Wodka mitgehen lassen

Bremerhaven (ots)

Auf frischer Tat ertappt wurde ein vermeintlicher Ladendieb am Dienstagnachmittag, 20. Dezember, in Bremerhaven-Lehe. Gegen 16.45 Uhr legte der 36-jährige Mann seinen geringwertigen Einkauf zur Bezahlung auf das Kassenband des Supermarktes an der Straße Pferdebade.

Nachdem er diesen bezahlte, begab er sich in Richtung Ausgang. Was er dabei aber nicht bedacht hatte: Die Sicherheitsschleuse schlug am Ausgang Alarm, woraufhin Mitarbeiter den Mann ansprachen und mit ins Büro nahmen. Daraufhin wurde die Polizei informiert. Schnell stellte sich heraus, dass der 36-Jährige vier Flaschen Wodka mit einem Gesamtwert von knapp 35 Euro. In seine beiden Jackentaschen gesteckt hatte. Er erhielt eine Anzeige wegen Diebstahls. Zudem verhängte der Einkaufsmarkt ein zweijähriges Hausverbot gegen ihn.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell