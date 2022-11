POL-OG: Ettenheim - Diesel-Diebstahl, Zeugenaufruf

Ortenberg (ots) - Nach einem mutmaßlichen Arbeitsunfall am späten Donnerstagvormittag sind derzeit Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, der Polizei sowie ein Notarzt an einer Baustelle in der Straße "Allmendgrün" im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde ein Mann gegen 11:40 Uhr bei Arbeiten mit einer Hebebühne eingeklemmt. Der genaue Unfallhergang ist ebenso unklar, wie die Art und Schwere der Verletzungen des Mannes. /wo Rückfragen bitte an: ...

mehr