Polizei Münster

POL-MS: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

48155 (ots)

In der Nacht von Freitag (23.06., 21:00 Uhr) auf Samstag (24.06., 10:25 Uhr) haben bislang unbekannte Täter an der Dortmunder Straße einen E-Scooter gestohlen. Die 27-jährige Eigentümerin sicherte ihren Roller am Freitagabend mit einem Handschellenschloss an einem Laternenpfahl. Am Samstagmorgen stellte sie fest, dass das Schloss aufgebrochen und der Roller entwendet wurde. Der E-Scooter und das dazugehörige Kennzeichen wurden zur Fahndung ausgeschrieben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Münster unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Verfasser: Niklas Bücker

