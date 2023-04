Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung am Brauhaus in Linz

Linz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, im Zeitraum zwischen 23:00 und 09:30 Uhr wurde eine Tür am Brauhaus in Linz durch Unbekannte beschädigt. Die Kellertür befindet sich an der Gebäudeseite zum Rhein hin. Die in der Tür eingefasste Glasscheibe wurde vermutlich durch einen Fußtritt beschädigt. Die Polizei Linz nimmt Zeugenhinweise entgegen.

