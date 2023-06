Polizei Münster

POL-MS: 67-Jähriger fährt Schlangenlinien und gefährdet Radfahrerin - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Die Polizei ist nach einem möglichen Gefährdungsdelikt an der Waldeyerstraße von Samstagnachmittag (24.6., 14:40 Uhr) auf der Suche nach einem Radfahrer und Zeugen.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte einen 67-jährigen Autofahrer dabei beobachtet, wie er an der Waldeyerstraße in Schlangenlinien fuhr und die Polizei alarmiert. Ein Radfahrer hatte ihm zuvor berichtet, dass der Autofahrer zudem eine Fahrradfahrerin gefährdet habe. Sie und der Radfahrer waren bei Eintreffen der Polizisten allerdings nicht mehr vor Ort. Bei der Kontrolle des 67-Jährigen stellten die Beamten frische Unfallspuren an der Fahrzeugfront seines Autos fest. Zudem rochen die Polizisten Alkohol in der Atemluft des Mannes. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen zum Gefährdungsdelikt sowie zu einem möglichen Unfallgeschehen dauern an.

Die Polizei Münster bittet die Fahrradfahrer oder weitere Zeugen, die Angaben zu den Sachverhalten machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei Münster zu melden.

Verfasser: Niklas Bücker

