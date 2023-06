Polizei Münster

POL-MS: Pedelecs im Fokus - Infostand der Ordnungspartnerschaft "Sicher durch Münster" am Freitag

Münster (ots)

Die Pedelecs erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und sind aus dem Straßenverkehr kaum noch wegzudenken. Besonders für die Älteren ist das elektrobetriebene Zweirad eine gute Möglichkeit, weiterhin mobil zu bleiben.

Durch die steigenden Nutzerzahlen der Pedelecs, erhöht sich jedoch auch das Unfallrisiko auf den Straßen. Die Verkehrsunfallstatistik 2022 bestätigt das: Die Unfallzahlen in Münster im Bereich der Pedelecs sind um rund 22 Prozent gestiegen. Bei den 228 Pedelec-Unfällen wurde ein Radfahrer tödlich, weitere 217 leicht bzw. schwer verletzt.

Die Gründe für die steigenden Unfallzahlen sind dabei vielfältig. Viele Pedelecnutzer unterschätzen die Gefahren auf dem Zweirad. Ein Grund ist oftmals das Gewicht der Pedelecs. Durch den verbauten Motor ist das elektrische Rad im Schnitt circa fünf bis zehn Kilo schwerer als ein herkömmliches Fahrrad. Wird dieses Gewicht falsch eingeschätzt, kann dies, zum Beispiel beim Durchführen einer Notbremsung, schwere Folgen haben.

Ein weiterer Faktor der teils schweren Verletzungen bei Stürzen ist die falsche oder nicht vorhandene Schutzbekleidung. So informiert die Kinderneurologiehilfe-Münster e.V. als Partner der Ordnungspartnerschaft regelmäßig zum richtigen Tragen des Fahrradhelms. "Besser einen Helm auf dem Kopf, als Matsch in der Birne", so ein 8-jähriger Junge, dessen Bruder bei einem Fahrradunfall schwer verletzt wurde.

Der Motor eines herkömmlichen Pedelecs unterstützt bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h. Diese schnell erreichte Geschwindigkeit reizt viele Nutzer. Allerdings birgt die Geschwindigkeit auch die Gefahr eines längeren Bremsweges und kann zu einer veränderten Reaktionsgeschwindigkeit führen. Durch das falsche Einschätzen kommt es häufig zu gefährlichen Situationen. Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Münster bieten regelmäßig Radfahrtrainings speziell für Senioren an. Unter dem Motto "Sicherheit Er-Fahren" fand am 24. Mai das erste Training statt. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit auf einer speziell vorbereiteten Route Unfallschwerpunkte kennenzulernen und sich über Probleme auszutauschen. So verabschiedete sich ein 83-Jähriger nach der Veranstaltung mit den Worten "Man lernt nie aus... da habe ich heute noch viel Neues erfahren."

Am Freitag den (30.06., 12-17 Uhr) lädt die Ordnungspartnerschaft zum nächsten Infostand auf dem Stubengassenplatz ein. Interessierte haben auf dem Pedelec-Simulator die Möglichkeit, Gefahrensituationen im Straßenverkehr kennenzulernen und die eigene Reaktionsfähigkeit auszutesten. Der Simulator ist besonders für "Pedelec-Anfänger" eine Empfehlung. Außerdem wird ein Pedelec-Parcours aufgebaut, in dem die Geschicklichkeit auf dem Zweirad getestet werden kann.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell