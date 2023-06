Polizei Münster

POL-MS: Versuchter Raub auf Parkplatz in Gievenbeck - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Zwei unbekannte Täter haben in der Samstagnacht (24.06, 00:25 Uhr) versucht, einen 56-jährigen Warendorfer auf einem Parkplatz Am Breilbusch auszurauben. Der Warendorfer verabredete sich über eine Dating-App mit einer Frau namens "Marie" auf einem Parkplatz in Gievenbeck. Als er sein Fahrzeug verließ und über den Parkplatz ging, liefen zwei maskierte Männer auf ihn zu. Der 56-Jähirge rannte zurück zu seinem Auto und verschloss dieses. Einer der beiden Täter schlug mit einem Stein das Fenster der Fahrerseite ein, der andere stand mit einem Messer in der Hand an der Beifahrerseite. Daraufhin verließ der Warendorfer den Parkplatz mit erhöhter Geschwindigkeit und verständigte die Polizei. Die Täter werden als circa 25 Jahre alt beschrieben und hätten dunkle Kleidung getragen. Einer der Täter sei 1,85 bis 1,90 Meter groß und habe eine sportliche Figur. Der andere Täter sei etwas kleiner gewesen. Die Täter seien vermutlich mit einer älteren E-Klasse Limousine mit runden Scheinwerfern unterwegs gewesen. Wer kann Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell