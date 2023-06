Polizei Münster

POL-MS: Körperverletzung an Grevener Straße - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (25.06., 06:25 Uhr) ist ein 25-jähriger Münsteraner an der Kreuzung Grevener Straße Ecke Nienkamp von einem bisher unbekannten Täter und seinem Begleiter beleidigt und ins Gesicht geschlagen worden. Zuvor fragten die zwei Unbekannten den Mann nach einem Feuerzeug. Als der 25-Jährige nicht reagierte, beleidigte ihn einer der Männer und schlug mehrfach auf ihn ein. Nachdem ein Zeuge die Polizei gerufen hatte, flüchteten der Täter und sein Begleiter in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte wird laut Zeugen auf 1,70 Meter groß und circa 23-29 Jahre alt geschätzt. Zudem habe er kurze, blonde Haare und ein schwarzes Tanktop und eine Jogginghose getragen. Sein Begleiter sei circa 1,70 - 1,74 Meter groß und ebenfalls 23-29 Jahre alt. Er habe kurze, schwarze Haare und einen Dreitage-Bart sowie blasse Haut mit Aknenarben. Zur Tatzeit habe er eine Windbreaker Jacke mit grünem Tarnmuster getragen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Marina Scheling

