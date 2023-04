Polizei Münster

POL-MS: Kontrollen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit - Polizei überwacht Straßenverkehr

Münster (ots)

Polizisten haben am Dienstag (18.4., 7 bis 9 und 15 bis 17 Uhr) verstärkt Verkehrskontrollen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr durchgeführt.

Die Beamten haben bei Lasergeschwindigkeitsmessungen am Horstmarer Landweg und am Kappenberger Damm innerhalb von zwei Stunden am Vormittag 17 Verkehrsteilnehmer kontrolliert, die zu schnell unterwegs waren. Sechs von ihnen erwartet nun ein Bußgeld, elf mussten vor Ort ein Verwarngeld zahlen. An weiteren Stellen im Stadtgebiet stoppten die Polizisten wegen Geschwindigkeitsverstößen 12 Autofahrer, die nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen müssen. 36 Verkehrsteilnehmer mussten ein Verwarngeld zahlen. Neben Geschwindigkeitsverstößen überprüften die Polizisten zudem das Überholverbot an der Manfred-von-Richthofen-Straße. 16 Autofahrer fuhren dort widerrechtlich an Radfahrern vorbei und müssen deshalb mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen. An der Schillerstraße Ecke Lütkenbecker Weg überholten drei Pkw-Führer unrechtmäßig Radfahrer trotz Überholverbot. Sie erwarten Ordnungswidrigkeitenverfahren. Drei Radfahrer nutzten dort ihr Handy während der Fahrt und eine Pedelec-Fahrerin erwartet ein Strafverfahren, da sie ihr Zweirad getunt hatte. Die 40-Jährige war mit 35 km/h anstatt 25 km/h unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle gab sie zu, ihr Pedelec mittels Chiptuning technisch verändert zu haben. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

An der Coermühle und der Tibusstraße mussten 36 Verkehrsteilnehmer ein Verwarngeld zahlen, weil sie das Verbot der Durchfahrt missachtet hatten. An der Mühlenstraße hielten sich vier Personen nicht an die vorgeschriebene Fahrtrichtung, drei nutzten ihr Handy während der Fahrt.

Nachmittags stoppten die Beamten auf der Promenade sieben Radfahrer, die ihr Handy während der Fahrt nutzten. An der Grevener Straße Ecke Ermlandweg waren sechs Autofahrer zu schnell unterwegs, an der Manfred-von-Richthofen-Straße fünf. Drei von ihnen erwartet ein Bußgeld. Vier Autofahrer müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen, da sie an der Manfred-von-Richthofen-Straße das Überholverbot von Radfahrern missachteten. Vier Radfahrer waren verbotswidrig auf dem Gehweg an der Baustelle der Bergstraße unterwegs.

Im Rahmen der Lasergeschwindigkeitsmessung an der Manfred-von-Richthofen-Straße stoppten die Polizisten eine 46-jährige Autofahrerin, die mit 43 km/h in einer 30er-Zone unterwegs war. In dem VW Sharan saßen drei Erwachsene und drei Kinder, die alle nicht angeschnallt waren. Die drei Kinder im Alter zwischen acht bis zehn Jahren saßen ohne jegliche Sicherung auf der Rücksitzbank. Die Fahrerin gab an, dass sie nur ein paar hundert Meter gefahren sei und die Kinder schnell zum Fußballtraining müssten. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und die Kinder mussten die letzten 100 Meter von der Kontrollstelle zum Vereinsgelände zu Fuß gehen. Die 46-Jährige erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro plus einen Punkt in Flensburg.

