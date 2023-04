Polizei Münster

POL-MS: Nach Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein Unbekannter ist am Montagmorgen (17.04., 07:50 - 10:48 Uhr) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Heerdestraße eingebrochen und hat Bargeld und diversen Schmuck entwendet.

Der Täter gab sich an der Klingel als Postbote aus, um in das Mehrfamilienhaus zu gelangen. Im zweiten Stock hebelte der Unbekannte dann die Haustür einer Wohnung auf und durchsuchte diese nach möglicher Beute. Der Tatverdächtige entwendete Bargeld und diversen Schmuck und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell