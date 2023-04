POL-MS: Betrüger fordern "110" zu wählen - Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen

Münster (ots) - Polizisten haben am Freitag (14.4., 20:15 Uhr) am Bremer Platz einen 35-Jährigen kontrolliert, der mit einem gestohlenen E-Scooter unterwegs war. Der Mann fiel den Beamten auf, weil an seinem Zweirad kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten zudem fest, dass der E-Scooter als gestohlen gemeldet worden war. ...

