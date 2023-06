Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall auf A31 - Fahrerin alkoholisiert

Münster (ots)

Am Sonntagabend (25.06., 22:32) hat eine 34-jährige Gronauerin auf der Autobahn 31 nähe Heek die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Durch den Zusammenstoß schleuderte der PKW in den Straßengraben und landetet schließlich auf dem Dach. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Sie wurde schwerverletzt ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Bei dem Unfall wurden keine anderen Verkehrsteilnehmer verletzt. Am verunfallten Pkw entstand ein Totalschaden.

Verfasser: Niklas Bücker

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell