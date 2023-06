POL-MS: Urlaubsreise endet auf dem Rastplatz - Mängel am Pkw und Überschreitung der zulässigen Gesamtmasse

Münster (ots) - Die Polizei ist nach einem möglichen Gefährdungsdelikt an der Waldeyerstraße von Samstagnachmittag (24.6., 14:40 Uhr) auf der Suche nach einem Radfahrer und Zeugen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte einen 67-jährigen Autofahrer dabei beobachtet, wie er an der Waldeyerstraße in Schlangenlinien fuhr und die Polizei alarmiert. Ein Radfahrer hatte ihm ...

mehr