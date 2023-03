Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: BMW in Parkbucht gerammt

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls mit Fahrerflucht, der sich am Montagvormittag in der Augustastraße ereignet haben muss. Zwischen 9.30 und 11.30 Uhr wurde hier ein dunkelgrauer BMW, der in Höhe eines Supermarktes am Fahrbahnrand stand, von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt.

Den Spuren nach zu urteilen, war der Unfallverursacher mit seinem Wagen in Richtung Eisenbahnstraße unterwegs und hielt vermutlich nicht genügend Seitenabstand zu den Parkbuchten ein. Dadurch stieß er gegen den Außenspiegel des rechts abgestellten BMW. Sowohl das Spiegelgehäuse als auch das Spiegelglas gingen dabei zu Bruch. Trotzdem fuhr der Unbekannte einfach weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Zeugenhinweise zum Verursacherfahrzeug und/oder dem verantwortlichen Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell