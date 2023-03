Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Pizzeria

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind im Benzinoring in eine Pizzeria eingebrochen. Die Täter suchten das Lokal in der Nacht zu Dienstag auf. Ein Zeuge bemerkte gegen 2:15 Uhr die gewaltsam geöffnete Eingangstür und rief die Polizei. Die Diebe entwendeten eine Geldkassette sowie zwei Geldbeutel. Der geklaute Geldbetrag liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

