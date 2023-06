Polizei Münster

POL-MS: Nach Betäubungsmittelverkäufen im Bahnhofsumfeld - Zwei mutmaßliche Dealer in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Nach mehreren Betäubungsmittelverkäufen im Bahnhofsumfeld befinden sich zwei mutmaßliche Dealer nun in Untersuchungshaft.

Am Montag (19.6.) haben Polizisten zunächst einen 19-Jährigen am Bremer Platz festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, augenscheinlich nur für den Handel mit Drogen nach Deutschland eingereist zu sein und am Bremer Platz mehrfach unter anderem mit Kokain gedealt zu haben.

Vier Tage später (23.6.) nahmen Polizisten an der Promenade einen 28-Jährigen fest. Gegen ihn hatten die Beamten bereits im Vorfeld einen Haftbefehl erwirkt, nachdem sie ihn mehrfach im Bahnhofsumfeld beim Handel mit Kokain und Marihuana beobachtet hatten.

Richter beim Amtsgericht Münster folgten den Anträgen der Staatsanwaltschaft und ordneten die sofortige Untersuchungshaft gegen die beiden Männer an.

