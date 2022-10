Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Sachbeschädigung an Polizeifahrzeug

Ingelheim (ots)

Im Rahmen des Rotweinfestes wurde ein Dienstfahrzeug am 01.10.2022 um 19.00 Uhr im Gehauweg in Ingelheim zum Parken abgestellt. Als die eingesetzten Beamten am 02.10.2022 gegen 0.15 Uhr zurück zum Fahrzeug kamen, mussten sie feststellen, dass das Fahrzeug auf der Motorhaube mittels eines Permanentmarkers beschmiert wurde.

Zeugenaufruf:

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/65-510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell