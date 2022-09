Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbruch in Juweliergeschäft

Ingelheim (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bei einem Juwelier in der Binger Straße in Ingelheim ein. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den bisherigen Erkenntnissen haben die unbekannten Täter ein Fenster eines Supermarktes gewaltsam geöffnet. Über den Supermarkt gelangen die Täter in einem gemeinsamen Eingangsbereich mit dem angrenzenden Juwelier. Hier wird die Tür zum Juwelier aufgehebelt. Im Juweliergeschäft werden Glasvitrinen mit Werkzeug aus dem Supermarkt beschädigt und Schmuck in bislang noch unbekannter Höhe entwendet. Die Täter verlassen das Juweliergeschäft durch eine rückwärtige Fluchttür im Supermarkt in unbekannte Richtung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

