Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Infostand: Fahrradsicherheit

Ingelheim (ots)

Individuelle Mobilität wird für Bürgerinnen und Bürger immer wichtiger, insbesondere Fahrräder sind in Ingelheim und Umgebung sehr beliebt Zahlreiche Informationen rund um das Thema Fahrradsicherheit gab es am Samstag 24. September von 8 bis 14 Uhr in der Neuen Mitte in Ingelheim. Verkehrssicherheitsberater der Polizei Ingelheim, eine Pedelec-Streife aus Mainz, der ADFC und das Repair-Cafe des Mehrgenerationenhauses informierten an einem Info-Stand zu den Themen sicheres Fahrrad, Sichtbarkeit, Pedelec/E-Bike und Diebstahlschutz. Es kam zu zahlreichen Bürgergesprächen und positiven Rückmeldungen.

