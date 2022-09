Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Ingelheim (ots)

Ingelheim - Nieder-Ingelheim Am frühen Sonntagmorgen wird die Polizei über einen Verkehrsunfall informiert. Vor Ort stellt sich heraus, dass der 26 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters alleinbeteiligt im Kreisel am Langenberg verunfallte. Im Fahrzeug befanden sich vier weitere Insassen, welche durch den Unfall nach jetzigem Kenntnisstand allesamt leicht verletzt wurden. Sie wurden zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Vor Ort können beim Fahrer Anzeichen für Alkoholkonsum festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,21 Promille. Ihm wird auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wird sichergestellt. Die Feuerwehr Ingelheim sowie der Rettungsdienst waren ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreisel zum Teil gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Der genaue Schadenswert steht bislang noch nicht fest.

