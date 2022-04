Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - In zwei Geschäfte eingebrochen

Am Wochenende erbeuteten Unbekannte Geld in Göppingen

Zwischen Freitag und Montag hebelten Unbekannte die Türen zweier Geschäfte in der Bahnhofstraße auf. Sie gingen jeweils in den Verkaufsraum der Geschäfte am Zentralen Omnibusbahnhof und am Bahnhof und suchten nach Brauchbarem. In einem Fall fanden sie Geld, im anderen brachen sie einen Tresor aus der Wand. Beides machten die Einbrecher zu ihrer Beute und flohen damit. Die Polizei Göppingen (07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de

