POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrecher entwenden Bargeld aus Betrieb

Enzkreis, Königsbach-Stein (ots) - Entgegen der ersten Pressemeldung, es wären ca. 1,2 bis 1,7 Ar in Brand geraten, sind tatsächlich ca. 2 Hektar in Brand geraten. Die Polizei bittet das Versehen zu entschuldigen. Harald Huber Führungs- und Lagezentrum Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: ...

mehr