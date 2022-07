Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Brand einer Ballenpresse mit anschließendem Flächenbrand

Enzkreis, Königsbach-Stein (ots)

Am Sonntag Nachmittag gg. 14.00 Uhr war ein Traktor mit Ballenpresse auf einem Feld im Neulinger Grund an der L611 zwischen Stein und Bauschlott zu Gange. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet die Ballenpresse in Brand und wurde hierbei zerstört. Der Schaden beträgt ca. 200.000 EURO. Dem 25jährigen Fahrer, welcher unverletzt blieb, gelang es noch rechtzeitig den Traktor abzukoppeln und in Sicherheit zu fahren. Das umliegende Feld geriet auf einer Fläche von ca. 1,2 bis 1,7 Ar in Brand. Hierbei entstand ein Schaden von einigen hundert EURO. Das Feuer an der Maschine und dem Feld waren gegen 14.50 Uhr gelöscht bzw. unter Kontrolle; kleinere Nachlöscharbeiten waren noch erforderlich. Zwei Funkstreifen des Polizeireviers Pforzheim-Nord und ein Rettungswagen waren vor Ort. Der Brand wurde von den Feuerwehren aus Königsbach-Stein und Neulingen bekämpft. Aus Königsbach-Stein rückten 6 Fahrzeuge mit 50 Kräften aus. Aus Neulingen wurden 5 Fahrzeuge mit 20 Kräften entsandt.

Harald Huber

Führungs- und Lagezentrum

